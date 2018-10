Premier will mit Verteidigungsminister über Maßnahmen gegen Angriffe in Afghanistan sprechen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) will mit Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) über Maßnahmen sprechen, die zur Verhinderung der Angriffe auf tschechische Soldaten in Afghanistan beitragen könnten. Dies teilte der Premier am Montagabend via Twitter mit. Babiš kondolierte der Familie des ermordeten Soldaten.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) erklärte, er sei sehr stolz auf tschechische Soldaten, die in Afghanistan gegen Terrorismus kämpfen. „Diese Helden riskieren jeden Tag alles, damit wir zu Hause in Sicherheit sein könnten,“ teilte er mit. Die Dankbarkeit für den Einsatz der tschechischen Soldaten haben auch weitere Politiker zum Ausdruck gebracht, darunter der Parteichef der Top 09 Jiří Pospíšil und der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala. Sie drückten auch ihr tiefes Beileid der Familie des ermordeten Soldaten aus.