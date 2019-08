Premier fordert klare Aussage zum Verbleib der Sozialdemokraten in der Koalition

Die Sozialdemokraten sollen sich laut Premier Andrej Babiš (Ano) zu ihrem Verbleib in Regierung klar äußern. Babiš sagte dies in einem Interview gegenüber dem TV-Sender Prima. „Wenn sie die Regierung verlassen wollen, sollen sie das klar sagen“, so der Regierungschef.

Die Sozialdemokraten seien uneinheitlich und suchten immer wieder nach Argumenten gegen die Beteiligung an der Regierung, meint Babiš. Dennoch lobte er seine Zusammenarbeit und Kommunikation mit Vizepremier und dem Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček.