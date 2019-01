Premier Babiš zufrieden mit den Gesprächen in Thailand

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) ist zufrieden mit seinem Besuch in Thailand. Seine Delegation habe den tschechischen Unternehmern dort die Türen geöffnet, resümierte der Regierungschef am Donnerstag in Bangkok. Laut Industrieministerin Marta Nováková (parteilos), die zur Delegation gehört, war der Besuch vor allem für die Waffenindustrie von Bedeutung. Demnach interessiert sich Thailand für Schulflugzeuge, Radaranlagen und Panzerwagen aus Tschechien.

Des Weiteren bietet Škoda Transportation etwa Straßenbahnen für den Urlaubsort Phuket an, und der tschechische Ableger von Vamed Mediterra will ein Krankenhaus in dem südostasiatischen Land bauen. Am Donnerstag verhandelt Premier Babiš noch mit Air Asia über eine direkte Flugverbindung zwischen Prag und Bangkok. Danach fliegt die tschechische Delegation nach Indien zum dritten Ziel der einwöchigen Asienreise.