Premier Babiš zu Gesprächen in Brüssel

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) führt am Freitag in Brüssel mehrere Gespräche zu EU-Themen. Am Vormittag traf sich der tschechische Regierungschef mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Laut den Vorankündigungen ging es dabei um die tschechische Sicht auf die Flüchtlingskrise sowie um den EU-Haushalt ab 2021. Außerdem sprach Babiš mit der EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz, Věra Jourová.

Im weiteren Verlauf des Tages trifft sich der Ministerpräsident noch mit dem Ratsvorsitzenden Donald Tusk. Auch dabei sollen die Finanzen der Europäischen Union im Mittelpunkt stehen sowie die Vorbereitungen für den EU-Gipfel im Dezember.