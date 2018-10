Premier Babiš zu Besuch in London

Tschechiens Premier Andrej Babiš wird am Mittwoch in London von seiner britischen Amtskollegin Theresa May empfangen. Thema der Gespräche wird vor allem der anstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sein, ebenso aber weitere Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem steht ein Treffen mit dem Bürgermeister der Londoner City, Charles Bowman, auf dem Programm.

Am Abend ist Babiš zudem Gast eines Londoner Konzerts der Tschechischen Philharmonie zu Ehren des 100. Gründungstags der Tschechoslowakei.