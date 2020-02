Premier Babiš zu Besuch in Estland

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) ist am Dienstagmorgen zu einem Besuch Estlands in Tallinn gelandet. In der Hauptstadt des EU-Staates wird Babiš zunächst mit seinem estnischen Amtskollegen Jüri Ratas zusammentreffen. Themen ihrer Gespräche werden dabei aktuelle europäische Fragen, wie der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027, die Klimapolitik sowie die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Cybersicherheit und Digitalisierung sein. Zu den Verhandlungen über das letzte Thema ist auch der tschechische Regierungsbeauftrage für IT und Digitalisierung, Vladimír Dzurilla, mit nach Estland gereist.

In Tallinn wird Babiš unter anderem das NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence besuchen. Es ist die größte technische Cyberverteidigungs-Simulation der Welt als Netzwerk-Verteidigungsübung in Echtzeit.