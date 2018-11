Premier Babiš zu Besuch in Bayern

Industrie und Wissenschaft stehen am Mittwoch auf dem Programm des Arbeitsbesuchs von Premier Andrej Babiš in Bayern. Der Ano-Politiker besichtigt bei seiner Visite unter anderem das BMW-Werk in München und die Siemens-Zweigstelle in Amberg. Im Mittelpunkt des Besuches steht die Umsetzung der sogenannten Industrie 4.0 in Tschechien. Treffen mit Politikern sind nicht geplant.

BMW und Siemens gehören zu den größten ausländischen Investoren in Tschechien. Der Münchner Autobauer baut derzeit eine Testanlage bei Karlovy Vary / Karlsbad, die Investition hat einen Wert von rund 1,3 Milliarden Kronen (50 Millionen Euro). Siemens unterhält schon länger Zweigstellen in Tschechien und beschäftigt dort an die 9000 Menschen.