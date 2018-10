Premier Babiš würdigt Frontex, zweifelt jedoch an deren Ausbau

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat seine Einwände gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontext nach dem Besuch deren Zentrale in Warschau am Montag gemäßigt. Er würdigte die Übersicht der Agentur über die Situation an der EU-Grenze. Auch weiterhin zweifelt er jedoch daran, dass der geplante Ausbau der Frontex zweckmäßig ist.

Mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki sprach Babiš über die Fragen der Migration sowie die Hauptthemen des bevorstehenden EU-Gipfels. Die beiden Politiker betonten die Notwendigkeit, Ländern zu helfen, aus denen die Flüchtlinge nach Europa kommen. Sie sind beide skeptisch, was den Vorschlag der EU-Kommission zur Erweiterung der EU-Grenzschutzagentur Frontex betrifft.