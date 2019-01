Premier Babiš will nicht über Ausgang von Brexit-Abstimmung spekulieren

Es gebe mehrere Varianten bezüglich des geplanten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Dies sagte Tschechiens Premier Andrej Babiš im Vorfeld der Abstimmung über den möglichen Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus am Dienstag. Er wolle nicht über den Ausgang der Debatte spekulieren, so Babiš. Laut dem Ano-Politiker ist Tschechien auch auf einen sogenannten harten Brexit vorbereitet.

Die Abstimmung im Unterhaus über die Brexit-Vereinbarung zwischen London und den 27 anderen Mitgliedstaaten ist am Dienstagabend geplant. Vieles deutet auf eine Niederlage von Premierministerin May hin. Die Folge könnte ein ungeregelter Brexit zum Austrittsdatum am 29. März ohne Übergangsregelungen sein. Möglich ist aber auch ein Zurückrudern Londons und damit ein Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU.