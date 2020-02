Premier Babiš will mit Nationalbank-Gouverneur über Hypothekenzinsen verhandeln

Premier Andrej Babiš möchte mit Nationalbank-Gouverneur Jiří Rusnok über die Höhe der Hypothekenzinsen verhandeln. Die Finanzierung von Wohnraum sei derzeit ein Problem in Tschechien, sagte der Ano-Politiker am Mittwoch in einem Interview für die Boulevardzeitung Blesk.

Laut Babiš drängen die Banken in Tschechien auf höhere Zinsen, weil sie eine Immobilienblase befürchteten. Wie der Regierungschef betonte, müssten die Kredithäuser aber bei den Hypotheken selbst mit dem unternehmerischen Risiko zurechtkommen.