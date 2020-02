Premier Babiš will bei Wahlniederlage die Politik verlassen

Premier Andrej Babiš will aus der Politik ausscheiden, falls seine Partei Ano die Parlamentswahlen 2021 verlieren sollte. Dies sagte der Regierungschef am Mittwoch in einem Interview für die Boulevardzeitung Blesk.

Babiš berief sich in seinen Worten auf Aussagen des bürgerdemokratischen Parteichefs Petr Fiala. Dieser hat in den vergangenen Monaten immer wieder als Ziel verkündet, aus den kommenden Wahlen als Sieger hervorzugehen. Die nächsten Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus sollen im Herbst kommenden Jahres stattfinden.