Premier Babiš verteidigt Russland-Reise von Parlamentspräsident Vondráček

Tschechiens Premier Andrej Babiš hat sich im Streit um dessen Russland-Reise hinter den Vorsitzenden des Abgeordntenhaus Radek Vondráček gestellt. Vondráček sei in Moskau souverän aufgetreten und ein Dialog mit Russland sei in der EU üblich und nötig, sagte Babiš in der Talkshow OVM mit Hinweis auf die Außenpolitik Deutschlands und Frankreichs. Der Premier betonte zudem, dass die Reise nicht auf Initiaive Vondráčeks stattfand, sondern auf die des Gesundheits- und Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Radek Vondráček war in die Kritik geraten, da er sich in Moskau mit den Vorsitzenden beider Parlamentskammern getroffen hatte, die jedoch auf der Sanktionsliste der EU und der USA stehen. Zudem kritisierte der Ano-Politiker das Russland-Bild in den tschechischen Medien.