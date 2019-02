Premier Babiš verhandelte mit Netanjahu in Israel

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat sich am Dienstag in Jerusalem mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu getroffen. Er habe mit ihm unter anderem über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Gesundheitswesen verhandelt, sagte Babiš anschließend vor Journalisten. Beide Premiers äußerten die Überzeugung, dass es noch in diesem Jahr in Tschechien zu weiteren tschechisch-israelischen Regierungsgesprächen kommen sollte. Die letzte gemeinsame Kabinettsrunde fand 2016 in Jerusalem statt.

Ursprünglich war ein Treffen der vier Visegrád-Staaten mit Netanjahu geplant gewesen, das wurde am Montag aber wegen eines Streits zwischen Polen und Israel über den Holocaust abgesagt. Zu den diplomatischen Differenzen sagte Babiš, er sei sich sicher, dass sich diese Streitfrage bald aufkläre und beide Länder ihre Zusammenarbeit fortsetzen werden. Wegen des Zerwürfnisses aber wurde Polen kurzfristig ausgeladen und die Begegnungen der Regierungschefs aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn mit Netanjahu fanden auf bilateraler Basis statt.