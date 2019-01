Premier Babiš verhandelt in Davos mit Tech-Unternehmen

In Tschechien könnte der erste Apple-Store in Ostmitteleuropa eröffnen. Dies sagte Premier Andrej Babiš am Donnerstag nach Gesprächen mit dem Chef des US-Mobilfunkgiganten Tim Cook in Davos. Außerdem fanden am Rande des dortigen Weltwirtschaftsforums Beratungen der tschechischen Delegation mit Vertretern des Tech-Unternehmens IBM statt. Dabei ging es vor allem um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz.

Am Freitag erwarten Premier Babiš noch Gespräche mit dem Chef des chinesischen Mobilfunk-Konzerns Huawei. Das Unternehmen war in Tschechien wegen Spionagevorwürfen in die Kritik geraten.