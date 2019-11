Premier Babiš unterstützt territoriale Gesamtheit und Souveränität der Ukraine

Der tschechische Premier Andrej Babiš ist am Dienstag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Gleich zum Auftakt bezeichnete der Regierungschef die anstehenden Treffen von Politikern und Ökonomen beider Länder in Kiew als einen neuen Beginn in den tschechisch-ukrainischen Beziehungen. Bei seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Oleksij Hontscharuk brachte Babiš erneut seine Unterstützung für eine territoriale Gesamtheit und die Souveränität der Ukraine zum Ausdruck. Gleichzeitig lobte er den eingeschlagenen Reformkurs der neuen politischen Führung im Land. Hontscharuk begrüßte die tschechische Einstellung und bezeichnete seine Gespräche mit Babiš als „eines der produktivsten Treffen der letzten Monate.“

Bei seinem Besuch wird Premier Babiš von Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) sowie einer starken Delegation tschechischer Unternehmer begleitet. Gleich zu Beginn seiner Visite hat er dann auch das tschechisch-ukrainische Wirtschaftsforum in Kiew eröffnet.