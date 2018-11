Premier Babiš überreicht Macron Gemälde mit Motiv des Babylon-Turms

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat sich am Samstag in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen. Dabei hat er seinem Gastgeber das Gemälde „Visionäre und Brandstifter“ des tschechischen Malers Zdeněk Janda als persönliches Geschenk überreicht. Bei seinem jüngsten Besuch in Prag, anlässlich der Feiern zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei, hatte sich Macron unter anderem als großer Kunstkenner gezeigt. Das Gemälde zum Thema „Der brennende Babylon-Turm“ sei voller Symbole in Bezug auf die Konferenz, an der er in Paris teilnehmen werde, erklärte Babiš.

Der tschechische Regierungschef nimmt in Frankreich jedoch in erster Linie an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs teil. Am Montag besucht er zudem das Kunstzentrum Pompidou. Die Nationalgalerie in Prag habe großes Interesse daran, die Zusammenarbeit mit diesem Zentrum fortzusetzen, sagte Babiš.