Premier Babiš trifft Theresa May in London

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) ist zuversichtlich, dass es zu einem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien kommen wird. Dies sagte der tschechische Regierungschef am Mittwoch nach einem Gespräch mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May in London. Wie Babiš weiter betonte, sei es wichtig, dass die in Großbritannien lebenden Tschechen nach dem Brexit nicht schlechter gestellt sein werden als zuvor.

Vor dem Treffen mit May hatte sich der tschechische Premier mit dem Bürgermeister der Londoner City, Charles Bowman, getroffen. Zum Abschluss seines Aufenthalts in London besuchte Babiš noch ein Konzert der Tschechischen Philharmonie. Die Musiker spielten in der britischen Hauptstadt anlässlich der Feiern zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei.