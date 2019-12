Premier Babiš trifft sich mit Klima-Aktivisten

Premier Andrej Babiš will sich am Freitag mit tschechischen Vertretern der internationalen Jugend-Klimainitiative „Fridays for Future“ treffen. Dies bestätigte der Ano-Politiker am Donnerstag gegenüber der Boulevardzeitung Blesk. Die Umweltaktivisten hätten selbst um das Treffen gebeten, so Babiš. Thema der Gespräche soll unter anderem die Zukunft der Kohle in Tschechien werden.

Die globale Initiative „Fridays for Future“ wurde von der schwedischen Gymnasiastin Greta Thunberg ins Leben gerufen. Dabei demonstrieren vor allem Schüler und Studenten weltweit immer Freitags für Maßnahmen gegen die Erderwärmung.