Premier Babiš trifft Netanjahu in Israel

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) kommt am Dienstag in Jerusalem mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu zusammen. Ursprünglich war ein Treffen der vier Visegrád-Staaten mit Netanjahu geplant gewesen, das wurde am Montag aber wegen eines Streits zwischen Polen und Israel über den Holocaust abgesagt.

Welche Themen Babiš und Netanjahu bei ihrer Zusammenkunft besprechen wollen, war am Dienstagvormittag noch nicht sicher. Geplant ist jedoch, dass der tschechische Premier unter anderem noch Vertreter großer Firmen in Israel trifft und das Tschechische Haus in Jerusalem besucht.