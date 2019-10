Premier Babiš startet mehrtägigen Besuch in Japan

Premier Andrej Babiš startet am Sonntag einen mehrtägigen offiziellen Besuch in Japan. Anlass ist der Thronwechsel in dem ostasiatischen Land, dazu empfängt der neue Kaiser Naruhito die Vertreter von über 170 Staaten der Welt. Babiš wird sich zudem mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe treffen.

Am Rande der Thronwechselfeier hat der tschechische Premier mehrere weitere bilaterale Gespräche geplant. Unter anderem gehören dazu eine Zusammenkunft mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sowie mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc.