In die Uni-Klinik in Brno / Brünn werden in den nächsten Tagen sechs Covid-19-Patienten aus Frankreich eingeliefert. Das teilte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Sonntag im Tschechischen Fernsehen mit. Frankreich habe die tschechische Regierung um Hilfe ersucht, so der Premier.

Babiš zufolge boten die tschechischen Kliniken Plätze für 14 Patienten an.