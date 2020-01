Premier Babiš reist zu Besuch nach Israel

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) ist zu einem zweitägigen Besuch nach Israel gereist. Dort wird der tschechische Regierungschef am Donnerstag in Jerusalem am Welt-Holocaust-Forum teilnehmen. Das Forum wird zum fünften Male veranstaltet. Erwartet werden viele hochrangige Gäste, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin oder der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Schon am Mittwoch trifft Babiš in Tel Aviv mit Israels Präsident Reuven Rivlin und mit seinem Amtskollegen Benjamin Netanjahu zusammen. Rivlin empfängt ihn dabei zu einem feierlichen Abendessen. Während des Forums wird Babiš zudem mehreren Holocaust-Überlebenden begegnen, die aus der früheren Tschechoslowakei stammen. Wegen des Besuchs in Israel nimmt der tschechische Premier diesmal nicht am Weltwirtschaftsforum in Davos teil.