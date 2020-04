Premier Babiš rechnet mit Normalisierung der Lage ab Ende Mai

Frühestens Ende Mai oder im Juni könnte sich das Leben in Tschechien wieder normalisieren. Dies sagte Premier Andrej Babiš in einem Gespräch für das Nachrichtenportal Blesk.cz am Donnerstag. Entscheidend für die weitere Entwicklung seien die letzten Aprilwochen, meinte der Ano-Politiker. Laut Babiš schlägt sich Tschechien im europäischen Vergleich gut in der Corona-Krise. Man wolle vor allem dem Beispiel Singapurs und Hong Kongs folgen, so der Premier.

Gleichzeitig stellte Innenminister Jan Hamáček eine weitere Lockerung der rigorosen Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Covid-19-Erregers in Aussicht. Eine Verlängerung des Notstands bedeute nicht, dass alle Maßnahmen beibehalten würden, so der Sozialdemokrat gegenüber Journalisten am Donnerstag. Die Regierung will den Notstand bis 11. Mai verlängern, dem muss in der kommenden Woche jedoch das Abgeordnetenhaus zustimmen.