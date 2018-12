Premier Babiš nimmt an Forum Afrika-Europa in Wien teil

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) wird am Dienstag am hochrangigen Forum Afrika-Europa in Wien teilnehmen. Auf diesem Forum wird über die Möglichkeiten für europäische Investitionen in Afrika verhandelt. Der tschechische Regierungschef hat in der Vergangenheit die Idee einer umfangreichen Wirtschaftshilfe für Afrika wiederholt unterstützt. Seiner Meinung nach dürfte diese Hilfe zu einer Verbesserung der dortigen Lebensbedingungen beitragen und damit auch die Gründe für eine Migration nach Europa weiter einschränken.

Das Forum veranstaltet Österreich als seinen Beitrag zu dem europäischen Ziel, die Qualität und das Ausmaß der Zusammenarbeit mit Afrika auf eine neue Ebene zu stellen. Die Alpenrepublik hat noch bis zum Jahresende den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne.