Premier Babiš nicht überrascht von May-Rücktritt, Präsident Zeman zeigt Mitleid

Tschechiens Premier Andrej Babiš ist wenig überrascht vom Rücktritt seiner britischen Amtskollegin Theresa May. Dies sagte der Ano-Parteichef vor Journalisten am Freitag. Er hoffe nun auf Neuwahlen und ein neues Brexit-Referendum, so Babiš. Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman sagte wiederum, dass ihm May leid tue.

Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hatte am Freitag ihren Rücktritt zum 7. Juni angekündigt. Sie reagierte damit auf wiederholt gescheiterte Versuche, einen Austrittsvertrag für das Vereinigte Königreich mit der EU durch das Parlament zu bringen. Zuletzt waren auch Verhandlungen mit dem oppositionellen Labour-Chef Jeremy Corbyn über einen geregelten Brexit gescheitert.