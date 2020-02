Premier Babiš: Nato-Ziel von zwei Prozent des BIP erfüllbar

Bei anhaltend guter Wirtschaftslage könnte Tschechien bis 2024 das Nato-Ziel der Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erfüllen. Damit reagierte Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Montag via Facebook auf die Debatte rund um die Erfüllbarkeit der Vorgabe. Zuvor hatte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) bezweifelt, dass hierzulande der politische Wille bestehe zu einer Aufstockung des Militärbudgets.

Laut Premier Andrej Babiš ist die Zwei-Prozent-Vorgabe derzeit aber nicht umsetzbar. Er verwies dabei auf den derzeitigen Wehretat, der bei einem Rekordwert von 75 Milliarden Kronen (drei Milliarden Euro) liegt.