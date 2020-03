Premier Babiš lobt Präsident Zemans Beziehungen zu China

Tschechiens Premier Andrej Babiš hat nach einem Treffen mit Staatspräsident Miloš Zeman dessen gutes Verhältnis zu China gelobt. Die beiden Spitzenpolitiker trafen sich am Freitagabend auf Schloss Lány. Wegen seiner guten Beziehungen zur Volksrepublik habe Zeman in der Corona-Krise Hilfslieferungen aus China an Tschechien ermöglicht, so der Regierungschef.

Außerdem lobte Babiš nach dem Treffen die Solidarität der Tschechen während der Corona-Epidemie. Der Ano-Politiker rief die Bevölkerung dazu auf, die Maßnahmen der Regierung gegen eine Ausbreitung der Krankheit zu achten.