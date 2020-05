Premier Babiš lehnt Mechanismus des EU-Wiederaufbauplans ab

Premier Andrej Babiš (Ano) lehnt den Mechanismus ab, den die EU-Kommission bei der Verteilung des Corona-Hilfspakets vorschlägt. Der tschechische Regierungschef ist damit nicht einverstanden, dass die Arbeitslosenquote bei der Berechnung der Zuwendungen eine entscheidende Rolle spielen soll. Die Staaten, die es geschafft hätten, die Arbeitslosenzahlen gering zu halten, sollten dafür nicht sanktioniert werden, sagte Babiš gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK am Donnerstag. Das Ziel des Wiederaufbauplans soll es ihm zufolge nicht sein, Finanzen in Staaten fließen zu lassen, die sich langfristig mit großen Problemen in öffentlichen Finanzen auseinandersetzen.

Die Tschechische Republik soll nach dem Entwurf knapp 20 Milliarden Euro aus dem Hilfspaket der Europäischen Kommission bekommen.