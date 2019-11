Premier Babiš kritisiert Senatschef wegen Taiwan-Reise

Der Geltungsdrang einzelner würde das Interesse tschechischer Firmen in China gefährden. So kritisierte Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) eine geplante Taiwan-Reise von Senatspräsident Jaroslav Kubera. Der Der Regierungschef bestätigte damit die Vorwürfe von Staatspräsident Miloš Zeman gegenüber dem bürgerdemokratischen Parlamentsvorsitzenden. Babiš warnte mit Verweis auf vergangene Fälle auf wirtschaftliche Konsequenzen durch Annäherungen an Taiwan.

Jaroslav Kubera wies die Kritik an seiner geplanten Reise zurück. Dies seien nur Signale an Peking, so der Politiker.