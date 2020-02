Premier Babiš: keine Annäherung zum EU-Haushalt

Der erste Tag des EU-Gipfels in Brüssel hat noch keine Annäherung zu den strittigen Fragen um den Haushaltsentwurf zum Zeitraum 2021 – 2027 gebracht. Das sagte Tschechiens Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) in der Nacht zu Freitag gegenüber Journalisten. Der Grund dafür sei vor allem die Haltung von vier Ländern zum Anteil des Bruttonationaleinkommens an den Einnahmen des Haushalts. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte 1,074 Prozent vorgeschlagen, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich aber wollen höchstens ein Prozent akzeptieren, informierte Babiš.

Wie Babiš gegenüber den Journalisten erklärte, ergibt der Unterschied des Vorschlags von Michel zu den Vorstellungen der vier Nettozahler die Summe von 75 Milliarden Euro. Solange sich die Lage nicht klären lasse und die Nettozahler nicht von ihrer Position abrücken, mache es keinen Sinn, die Verhandlungen fortzusetzen, bemerkte Babiš.