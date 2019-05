Premier Babiš in Warschau bei Feiern zu 15 Jahren EU-Mitgliedschaft

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) nimmt am Mittwoch in Warschau an den Feiern zur sogenannten Osterweiterung der EU vor 15 Jahren teil. Tschechien gehörte am 1. Mai 2004 zu insgesamt zehn Ländern, die sich der Europäischen Union anschlossen.

Zu dem Treffen im Warschauer Königsschloss werden 13 Regierungschefs erwartet sowie der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen. Am Rande der Feierlichkeiten will Babiš laut Aussagen der Regierungskanzlei in Prag mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki unter vier Augen sprechen. Beide Premierminister würden sich dabei vor allem über ihre Erfahrungen mit der EU-Mitgliedschaft austauschen.

Vor 15 Jahren traten neben Tschechien auch Polen, Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern der EU bei. 2007 folgten Rumänien und Bulgarien, bisher letztes Mitglied wurde 2013 dann Kroatien.