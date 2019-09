Premier Babiš in Türkei zu Gast – Auftaktbesuch im Atatürk-Mausoleum

Tschechiens Premier Andrej Babiš ist am späten Montagabend zu einem Besuch in der Türkei eingetroffen. In Ankara trifft sich der Ano-Politiker unter anderem mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Thema der Gespräche ist aktuelle politische Lage und die Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Migration und der Kampf gegen den Terror. Babiš will jedoch auch die Lage der zwei Tschechen Markéta Všelichová a Miroslava Farkas ansprechen, die wegen angeblicher Verbindungen zu Kurdenmilizen in der Türkei inhaftiert sind.

Begleitet wird Babiš von Wirtschaftsminister Karel Havlíček und einer 40-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Es soll jedoch nicht nur um neue wirtschaftliche Kontakte gehen, sondern auch um laufende Vorhaben. Dazu zählt auch das umstrittene tschechisch-türkische Adularya-Projekt, zu dem auch das unvollendete Braunkohlekraft Yunus Emre.