Premier Babiš: Europarat sollte sich mit Huawei beschäftigen

Laut Premier Andrej Babiš (Partei Ano) sollte sich der Europarat mit den Sicherheitsproblemen beschäftigen, die durch die Nutzung von Handy-Technologie der chinesischen Firma Huawei entstehen. Im Rahmen des Europarats könnten Erfahrungen ausgetauscht werden und gemeinsame Schritte abgesprochen werden, so Babiš am Mittwoch nach einer Sitzung des tschechischen Rates für Forschung. Entwicklung und Innovation in Prag.

Das tschechische Amt für Cyber- und Informationssicherheit hatte im Dezember eine Warnung ausgesprochen. Demnach bergen Ausrüstung und Handys der chinesischen Firmen Huawei und ZTE gewisse Gefahren für staatliche Institutionen. Grund seien Auflagen der Regierung in Peking, die beide Netzwerkausrüster zu Spionagetätigkeit für China verpflichteten.