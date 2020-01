Premier Babiš erstattet Anzeige wegen Auftrag für elektronische Autobahnvignette

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) will Strafanzeige erstatten wegen dem wohl überteuerten Auftrag für die elektronische Autobahnvignette in Tschechien. Er habe beunruhigende Informationen erhalten über die Beteiligung einiger Personen, sagte der Regierungschef am Rande eines Besuchs in Israel.

Babiš hatte den Auftrag des tschechischen Verkehrsministeriums diese Woche gecancelt und Minister Vladimír Kremlík (parteilos) umgehend entlassen. Die ursprünglich beauftragte Firma Asseco Central gab am Mittwoch bekannt, sie werde keine Entschädigungszahlungen fordern. Asseco Central sollte über 400 Millionen Kronen (16 Millionen Euro) erhalten für den Aufbau eines Online-Shops und die Gestaltung einer Handy-App.