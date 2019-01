Premier Babiš eröffnet Škoda-Technologiezentrum in Indien

Im indischen Pune sollen in Zukunft Autos maßgeschneidert für den dortigen Markt entwickelt werden. Bei seinem Indienbesuch eröffnete Tschechiens Premier Andrej Babiš am Samstag ein gemeinsames Technologiezentrum von Škoda Auto und Volkswagen in der westindischen Stadt. Die Investition ist insgesamt 250 Millionen Euro schwer und künftig sollen in dem Zentrum rund 250 Ingenieure beschäftigt sein.

Mit der Visite in Indien und Gesprächen mit dortigen Spitzenpolitikern geht die einwöchige Asienreise des tschechischen Regierungschefs zu Ende. Davor besuchte er Singapur und Thailand.