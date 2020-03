Premier Babiš entschuldigt sich bei EU-Abgeordneten für Vaterlandsverrats-Vorwurf

Tschechiens Premier Andrej Babiš hat sich bei den Europaabgeordneten Tomáš Zdechovský (Christdemokraten) und Mikuláš Peksa (Piraten) dafür entschuldigt, sie als Vaterlandsverräter bezeichnet zu haben. Dies sei übertrieben gewesen, meinte der Ano-Regierungschef in einem Radiointerview am Dienstag. Zudem tue es ihm leid, dass beide in dieser Angelegenheit Morddrohungen erhalten hätten.

Beide EU-Parlamentarier waren Teil einer Delegation aus Straßburg, die den mutmaßlichen Interessenskonflikt von Premier Babiš wegen dessen Ex-Konzern Agrofert bewerten sollten. Der Regierungschef kritisierte dabei die Leiterin der Delegation, die CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier, scharf. Vor allem Teile der konservativen Opposition warfen Babiš darauf unwürdiges Verhalten vor.