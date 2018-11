Premier Babiš empfängt südkoreanischen Präsidenten Moon

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) empfängt am Mittwoch in Prag den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Im Mittelpunkt der Unterredung soll die Lage auf der koreanischen Halbinsel stehen sowie die bilateralen Beziehungen und der tschechisch-koreanische Kulturaustausch.

Moon hat am Dienstag einen zweitägigen Besuch in Tschechien begonnen. Für den südkoreanischen Staatschef ist es ein Zwischenstopp auf dem Weg zum G-20-Gipfel in Argentinien. Ein Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman kommt jedoch nicht zustande, weil dieser derzeit in Israel weilt.