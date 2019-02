Premier Babiš ehrt Opfer des Holocausts in Yad Vashem

Am zweiten Tag seines Besuchs in Israel hat Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Mittwoch die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht und das Andenken der Holocaust-Opfer geehrt. Außerdem besichtigte er den Aussichtsturm Ester, den der tschechische Architekt Martin Rajniš erbaut hat und der 2017 eröffnet wurde. Babiš wird zudem das Peres-Zentrum für Frieden und Innovation in Tel Aviv besuchen. Auf dem Programm steht des Weiteren ein Arbeitsessen mit Unternehmern und Wissenschaftlern. Am Abend reist Babiš nach Prag zurück.

Nach dem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu hat Babiš am Dienstag erklärt, dass er Israel für einen strategischen Wirtschaftspartner halte. Der Handel laufe gut, Tschechien verkaufe vor allem den Pkw Škoda und den Lkw Tatra nach Israel, so Babiš. Sehr angetan zeigte sich der tschechische Premier beim Besuch des Startup-Unternehmens Mobileye, das fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme herstellt. Nach Meinung von Babiš ist „Israel ein absoluter Leader in dieser Technologie“.