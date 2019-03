Premier Andrej Babiš (Partei Ano) nimmt am Sonntag in Warschau an den Feierlichkeiten bei, mit denen an den Nato-Beitritt der vier Visegrád-Länder erinnert wird. Tschechien, Polen und Ungarn traten am 12. März 1999 dem nordatlantischen Militärbündnis bei, die Slowakei fünf Jahre später.

Bei der Veranstaltung in der polnischen Hauptstadt sind Reden der vier Regierungschefs geplant sowie eine Militärparade.