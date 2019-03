Preis der Theaterkritiker: Divadlo pod Palmovkou ist Theater des Jahres 2018

Das Prager Theater Divadlo pod Palmovkou wurde zum Theater des Jahres 2018 gekürt. Darüber haben die Theaterkritiker hierzulande in einer Umfrage entschieden. Die Preise der Theaterkritiker 2018 wurden am Sonntagabend in Prag vergeben. Im Theater Divadlo pod Palmovkou ist auch die beste Inszenierung des Jahres entstanden, und zwar Shakespeares Komödie Maß für Maß in der Regie von Jan Klata.

Die Auszeichnung für die beste Schauspielerleistung ging an Saša Rašilov für seine Rolle von Mephisto in der Faust-Inszenierung im Prager Nationaltheater. Die beste Schauspielerin ist Pavla Gajdošíková. Sie wurde für die Titelrolle im tschechischen Klassiker Maryša geehrt, der im Petr-Bezruč-Theater in Ostrava / Ostrau einstudiert wurde.