Das Stadtamt in Černošice hat Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) für einen Verstoß gegen das Gesetz in Form des Interessenkonfliktes eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Kronen (7812 Euro) auferlegt. Darüber informierte die Tageszeitung Právo in ihrer Mittwoch-Ausgabe unter Berufung auf vertrauenswürdige Informationsquellen.

Babiš wird verdächtigt, dass er durch die Holding Agrofert auch weiterhin die Medien beeinflusst.