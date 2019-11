In Prag wird am Samstag der Weihnachtsbaum auf dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring beleuchtet. Der 29 Meter hohe Baum steht bereits seit Dienstag am Ort und wurde seitdem geschmückt. Die Fichte wird dabei von mehreren Zehntausend Glühbirnen beleuchtet.

Rund um den Weihnachtsbaum findet der größte Prager Weihnachtsmarkt statt. Dort werden an insgesamt 90 Ständen typische Adventsartikel und Spezialitäten angeboten. Zudem gibt es eine Bühne für verschiedene Darbietungen.