Prager Villa Bertram soll Kulturdenkmal werden

Die klassizistische Villa Bertram soll nationales Kulturdenkmal werden. Er werde sich in diesem Jahr bei der Regierung dafür einsetzen, so Kulturminister Antonín Stanek in einer Mitteilung Ende dieser Woche. Der Status als Kulturdenkmal könnte das verfallene Gebäude wiederbeleben und für Besucher attraktiv machen, erklärte der Sozialdemokrat seine Absicht. Der Prachtbau steht wegen seines ungeklärten Eigentumsstatus seit zwei Jahren leer.

Die sogenannte Bertramka entstand im 17. Jahrhundert und gehörte lange Zeit der Familie Duschek. Bekannt wurde sie vor allem als Wirkungsort von Wolfgang Amadeus Mozart bei seinen zahlreichen Prag-Aufenthalten. Gerade dort soll Mozart die Oper „Don Giovanni“ komponiert haben.