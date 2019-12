Prager Stadtverordnete bestätigen Partnerschaftsvertrag mit Visegrád-Hauptstädten

Prag will enger mit Bratislava, Budapest und Warschau zusammenarbeiten. Die Stadtverordneten haben deshalb am Montag einen entsprechenden Vertrag mit den drei weiteren Hauptstädten der Visegrád-Gruppe abgesegnet. Die vier Städte wollen in Zukunft die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen koordinieren, wie der Wohnungs- oder Klimapolitik. Das Papier soll kommende Woche in Budapest unterzeichnet werden.

Die Oberbürgermeister der Visegrád-Hauptstädte hatten sich bei den 30-Jahr-Feiern zum Fall der Berliner Mauer auf den Vertrag verständigt.