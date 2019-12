Prager Stadtteil Řeporyje billigt Denkmal für Soldaten der Wlassow-Armee

Im Prager Stadtteil Řeporyje wird im kommenden Jahr ein Denkmal für die rund 300 Soldaten der Russischen Befreiungsarmee errichtet, die bei der Befreiung Prags im Mai 1945 gefallen sind. Die Errichtung einer Erinnerungsstätte für die sogenannte Wlassow-Armee wurde von der Stadtteil-Vertretung am Dienstagabend einstimmig gebilligt. Allerdings soll der Name Wlassow nicht auf dem Mahnmal stehen, da dies zu vielen kontroversen Reaktionen führen dürfte, sagte Stadtteil-Bürgermeister Pavel Novotný.

Gegen das geplante Denkmal hat die russische Diplomatie wiederholt protestiert. Die russische Botschaft in Tschechien verwies in einer Pressemeldung auf die Rolle der Wlassow-Armee als Nazi-Kollaborateure. Als die sogenannte Wlassow-Armee bezeichnet man russische Einheiten unter General Andrej Wlassow, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Wehrmacht gegen die Sowjetunion kämpften. Am Ende des Kriegs beteiligten sich die Truppen dann jedoch auf tschechischer Seite am Prager Aufstand.