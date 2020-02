Prager Stadtmuseum will ein Museum für Archäologie errichten

Die Führung des Prager Stadtmuseums möchte ein neues Gebäude erbauen, in dem ein Museum für Archäologie untergebracht wird. Der Grund ist Platzmangel in den Räumlichkeiten, das das Stadtmuseum zur Verfügung hat. Über das Vorhaben informierte Museumsleiterin Zuzana Strnadová am Dienstag. Das neue Gebäude sollte auf dem Prager Těšnov entstehen. Ob und wann es erbaut wird, ist bisher unklar. Im Hauptgebäude des Stadtmuseums wurde eine Ausstellung eröffnet, deren Thema das neue Gebäude ist. gezeigt werden unter anderem Entwürfe von Architekturstudenten der Prager Technischen Universität.

Die Ausstellung ist im Stadtmuseum bis 13. Juni zu sehen.