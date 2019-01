Prager Sozialdemokraten nominieren Außenminister Petříček für Posten des Vizevorsitzenden der Partei

Die Prager Sozialdemokraten haben Außenminister Tomáš Petříček für den Posten des Vizevorsitzenden der Partei nominiert. Die Stimme hat dem Außenminister die Mehrheit der Delegierten der Regionalkonferenz am Freitag in Prag gegeben. Dies teilte ein Sprecher der Partei mit. Über weitere Kandidaten für die Parteiführung wurde nicht entschieden. Zum Vorsitzenden der Prager Sozialdemokraten wurde erneut Petr Pavlík gewählt.

Pavlík erklärte, er freue sich darüber, dass die Prager Sozialdemokraten Tomáš Petříček eindeutig unterstützt haben. Unsere Partei braucht Pavlík zufolge in der Führung Persönlichkeiten wie Petříček. Der Chef der Prager Sozialdemokraten sagte, mit seiner Arbeit in der Regierung und in der Partei habe Petříček bewiesen, dass er imstande sei, die verlorenen Wähler der Partei zu finden und ein neues Antlitz der tschechischen demokratischen Linken zu präsentieren.