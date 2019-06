Prager Quadriennale startet

Am Donnerstag beginnt in Prag das weltweit größte internationale Festival für Bühnenbild und Theaterarchitektur. Am 14. Jahrgang nehmen rund 6000 Fachleute aus der Theaterbranche teil. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf der szenischen Darstellung von aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft.

Die so genannte Prager Quadriennale findet seit 1967 alle vier Jahre statt. Die Ausstellungen sind an mehreren Orten des historischen Stadtzentrums zu sehen, zentraler Veranstaltungsort ist jedoch das Prager Messegelände. Das Festival dauert bis Ende des Monats.