Prager OB verweigert Schirmherrschaft über Veranstaltung des „Freiheitskämpferverbandes“

Der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib hat es abgelehnt, die Schirmherrschaft über eine Veranstaltung des Verbandes tschechischer Freiheitskämpfer zu übernehmen. Prag wird dem Verband zudem nicht den Saal im Altstädter Rathaus zur Verfügung stellen, in dem der Verband zusammentreffen wollte. „Wenn der Verband der Freiheitskämpfer einen Mann auszeichnet, der 1989 Menschen verprügelte, die für die Freiheit demonstriert haben, kann er von mir keine Schirmherrschaft.“ Das teilte der Oberbürgermeister via Twitter mit.

Der Verband wurde in letzter Zeit dafür kritisiert, dass er den kommunistischen Abgeordneten Zdeněk Ondráček ausgezeichnet hat, der sich als Polizist im Januar 1989 an der Unterdrückung der Demonstrationen beteiligte. Kritisiert wurde auch Verbandsvorsitzender Jaroslav Vodička für seine Rede bei einem Gedenkakt in Terezín / Theresienstadt. Jüdische Gemeinden bezeichneten seine Erklärungen über Flüchtlinge als fremdenfeindlich. Probleme mit der Führung hatten auch mehrere der früheren Mitglieder. So trat der Kriegsveteran Pavel Vranský vom Posten des Vizevorsitzenden des Verbands zurück mit der Begründung, er vertraue der Verbandsführung nicht.