Prager Kyrill-und-Method-Kirche könnte Kulturdenkmal werden

Das Kulturministerium will die Kyrill-und-Method-Kirche in der Prager Neustadt zum nationalen Kulturdenkmal erheben. Entsprechende Pläne veröffentlichte das Ressort am Samstag. In dem tschechoslowakisch-orthodoxen Gotteshaus versteckten sich im Jahr 1942 die Attentäter nach ihrem Anschlag auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich.

Außerdem sollen sechs weitere Bauten zum Kulturdenkmal erhoben werden, vor allem wegen ihrer Bedeutung für die tschechische Geschichte. Darunter ist auch das Funkhaus in Prag als Zentrum des Widerstands in den Jahren 1945 und 1968.